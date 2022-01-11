سامسونغ تطلق بروجيكتور جوال يمزج 4 أجهزة معاً

11 يناير , 2022
سيول: أطلقت شركة سامسونج البروجيكتور الجوال The Freestyle الجديد، الذي يجمع بين بروجيكتور LED وسماعة وتلفزيون ذكي وجهاز للتأثيرات الضوئية في جهاز واحد.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن البروجيكتور، الذي يبلغ وزنه 830 غراماً، يعمل بدقة وضوح Full HD ويمكنه عرض المحتويات من الصور والأفلام ومحتويات شبكات التواصل الاجتماعي مثل مقاطع Tiktok والتأثيرات الضوئية على مختلف الأسطح كالحوائط والأرضيات بقطر حتى 100 بوصة.
ويشتمل الجهاز على قاعدة تتيح زاوية تحرك بدرجة 180 درجة، كما أنه يعتمد على بطارية، مما يكفل التشغيل الجوال.
ويبلغ سعر الجهاز نحو 900 دولاراً أمريكياً.
24- د ب أ
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