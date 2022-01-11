شكرا لقرائتكم خبر لبنانيون يغلقون الشوارع احتجاجا على أسعار الوقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأقدم عدد من السائقين على إغلاق طرق رئيسة في مدينة صيدا جنوب لبنان بسياراتهم وباستخدام العوائق الحديدية، احتجاجا على الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وارتفاع سعر الدولار، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بينما قطع عدد من الأشخاص السير بمنطقة حلبا في عكار شمال لبنان.
وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 23 ألفا و400 ليرة لبنانية، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 24 ألفا و200 ليرة ليرة، والديزل أويل 33 ألف ليرة والغاز26200 ليرة، ويبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد 675 ألف ليرة لبنانية.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث لامس أمس 32 ألف ليرة لبنانية للدولار، وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة.
على صعيد آخر، بحث الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، مع رؤساء الكتل النيابية تحضيرات انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في البلاد.
وحسب بيان للرئاسة اللبنانية، واصل عون لقاءاته مع القيادات ورؤساء الكتل النيابية، والتي كان بدأها مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والهادفة إلى التحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني لمعالجة المواضيع الأساسية المطروحة.
يذكر أن عون، كان دعا في 27 ديسمبر الماضي في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين، إلى حوار وطني عاجل للتفاهم على اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي.
أسعار البنزين في لبنان:
- 374,800 ليرة سعر صفيحة بنزين 95
- 387,600 ليرة سعر صفيحة بنزين 98
- 393,400 ليرة سعر صفيحة المازوت
- 345,500 ليرة سعر أنبوبة الغاز
- 32,000 ليرة تساوي دولارا أمريكيا واحدا
كانت هذه تفاصيل خبر لبنانيون يغلقون الشوارع احتجاجا على أسعار الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.