لبنانيون يغلقون الشوارع احتجاجا على أسعار الوقود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلق لبنانيون أمس عددا من الطرق في مدينتين بجنوب وشمال البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وارتفاع أسعار البنزين وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وأقدم عدد من السائقين على إغلاق طرق رئيسة في مدينة صيدا جنوب لبنان بسياراتهم وباستخدام العوائق الحديدية، احتجاجا على الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وارتفاع سعر الدولار، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بينما قطع عدد من الأشخاص السير بمنطقة حلبا في عكار شمال لبنان.

وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 23 ألفا و400 ليرة لبنانية، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 24 ألفا و200 ليرة ليرة، والديزل أويل 33 ألف ليرة والغاز26200 ليرة، ويبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد 675 ألف ليرة لبنانية.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث لامس أمس 32 ألف ليرة لبنانية للدولار، وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة.

على صعيد آخر، بحث الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، مع رؤساء الكتل النيابية تحضيرات انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في البلاد.

وحسب بيان للرئاسة اللبنانية، واصل عون لقاءاته مع القيادات ورؤساء الكتل النيابية، والتي كان بدأها مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والهادفة إلى التحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني لمعالجة المواضيع الأساسية المطروحة.

يذكر أن عون، كان دعا في 27 ديسمبر الماضي في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين، إلى حوار وطني عاجل للتفاهم على اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي.

أسعار البنزين في لبنان:

