شكرا لقرائتكم خبر القبض على 62 متسللا سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن عملية القبض تمت بين قطاعات حرس الحدود بالمنطقة السادسة وقوات البيشمركة الكردية.
وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسللين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي استمرارا لعمليات القطاعات الأمنية في مراقبة الحدود وتأمينها.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 62 متسللا سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.