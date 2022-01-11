شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ ينعى رئيس البرلمان الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، دافيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي والسياسي الإيطالي المخضرم، الذي رحل عن دنيانا اليوم، مقدماً خالص عزائه للبرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي والشعب الإيطالي الصديق، ومعبراً عن تقديره لمسيرة (ساسولي) الإعلامية الحافلة، ومثمناً رئاسته المميزة للبرلمان الأوروبي. ونعى رئيس المجلس الوطني في النمسا البرلمان فولفجانج سوبوتكا، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، معربا عن صدمته الشديدة لتلقي نبأ الوفاة.



وقال سوبوتكا، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الراحل يعتبر سياسيًا أوروبيًا عظيمًا وملتزمًا وبوفاته تخسر أوروبا رفيقًا مهمًا للغاية في الحرب ضد معاداة السامية، مشيدا بجهوده في دعم التعاون بين جميع البرلمانات الأوروبية موجها خالص التعازي لعائلته وأحبابه.

يشار إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي توفى اليوم عن 65 عاما وهو من أبرز السياسيين الإيطاليين، وتوفي ساسولي قبل أيام فقط من نهاية فترة ولايته كرئيس للبرلمان المؤلف من 705 أعضاء ، والذي من المقرر أن ينتخب خليفته في ستراسبورج الأسبوع المقبل، وكان يقاوم مرضًا خطيرًا في جهاز المناعة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي ، منذ سبتمبر وتم نقله إلى المستشفى عدة مرات ، آخرها في 26 ديسمبر.