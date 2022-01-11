شكرا لقرائتكم خبر عن 140 شرطياً ألمانياً ينفذون حملة مداهمات في قضية انهيار أرضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت السلطات الألمانية في مدينة كولونيا اليوم الثلاثاء حملة مداهمات لجمع أدلة عن انهيار أرضي وقع في منجم أثناء السيول التي اجتاحت غرب ألمانيا في حزيران/يونيو الماضي.

كانت سلطات كولونيا نشرت صورة جوية شوهد فيها ثقب أرضي هائل انفتح خلال كارثة السيول، وقد أعطت الصورة المأخوذة من مدينة ارفتشتات للبعض شعورا بأنه يشاهد فيلما من هوليوود عن نهاية العالم.

وتشتبه السلطات الآن في إمكانية ألا تكون قوى الطبيعة وحدها هي السبب في الانهيار الأرضي، وشارك في حملة المداهمات أكثر من 140 شرطيا لتفتيش مكاتب ومساكن.

وأعلن الادعاء العام أنه يحقق مع عدة مشتبه بهم وهم مالك ومستأجر المنجم المفتوح (السطحي) في مدينة إرفتشتات، وخمسة عاملين في الشركة المشغلة للمنجم وأربعة متهمين من سلطات منطقة ارنسبرج التي تمثل الهيئة المسؤولة عن الرقابة والتصريح وفقا للقانون.

وأضاف الادعاء أنه أصدر أمرا بالتفتيش في 20 عنوانا وأنه يحقق للاشتباه في الإهمال وتعريض مبان، للخطر وانتهاك قانون التعدين الفيدرالي.