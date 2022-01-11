حصيلة قياسية لإصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية اليوم، بتسجيلها 74266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 65236 في بيانات الاثنين.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 137 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 141 في إحصائية الاثنين.

