انت الان تتابع خبر حصيلة قياسية لإصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حيث تجاوز هذا المؤشر مستوى 74 ألف حالة.
وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية اليوم، بتسجيلها 74266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 65236 في بيانات الاثنين.
وأضافت الوزارة أنها رصدت 137 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 141 في إحصائية الاثنين.
وأضافت الوزارة أنها رصدت 137 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 141 في إحصائية الاثنين.