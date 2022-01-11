أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بـ3%

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخام برنت بنسبة 3.04% إلى 83.33 دولار للبرميل، وعقود فبراير الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.34% إلى 80.84 دولار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن ارتفاع أسعار النفط يرجع إلى مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من كازاخستان.



وكانت بيانات من "يورو أويل ستوك" أظهرت اليوم الثلاثاء أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية لدى مصافي التكرير الأوروبية هبطت بأكثر من 11% على أساس سنوي في ديسمبر.

وبلغت المخزونات 1.02 مليار برميل، منخفضة 1% عن مستويات نوفمبر 2021.