البرلمان يصدر توضيحاً بشأن استقبال اتصالات الترشيح لرئاسة الجمهورية

بغداد - ياسين صفوان - أصدر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن استقبال اتصالات الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.



وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات وتسجيلات فيديوية تشير الى ان الهاتفين المخصصين لتلقي اتصالات الراغبين بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية كانا مغلقين".



وأضافت، "نود التأكيد على ما ورد في الاعلان المنشور على الموقع الرسمي لمجلس النواب من ان الاتصال يكون متاحاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر وان الاتصال في غير اوقات الدوام الرسمي المذكورة لن يكون متاحاً، مما اقتضى معه التنويه".

