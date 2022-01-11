مقتل 17 مدنيًا في غارة إثيوبية على تيجراي

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا - (بي بي سي)

يقول عمال الإغاثة في شمال إثيوبيا إن 17 مدنيا قتلوا في غارة بطائرة بدون طيار على بلدة في إقليم تيجراي شمالاً.

وأوضح أحدهم أن الضحايا في الغارة الجوية يوم الاثنين في بلدة ماي تسيبري، كانوا يعملون في مطحنة دقيق.

يأتي ذلك بعد أيام من ورود أنباء عن سقوط أكثر من 50 مدنيًا في مخيم للنازحين قتلى في غارة جوية أخرى.

وتخوض القوات الحكومية ومسلحي جبهة تحرير تيجراي صراعًا منذ أكثر من عام.

وكرر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش دعوته إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، في أثيوبيا وحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين.