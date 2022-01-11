كينيا: عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه على مستوى البلاد لساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - نيروبي - (د ب أ)

أعلنت شركة "كينيا باور" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عودة التيار الكهربائي في أنحاء البلاد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد انقطاعه لعدة ساعات على مستوى البلاد.

وكتبت الشركة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في وقت سابق أن انقطاع التيار الكهربائي جاء بسبب سقوط أحد أبراج الضغط العالي.

يشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي أمر متكرر في كينيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 54 مليون نسمة، لكنه نادرًا ما يكون على مستوى البلاد، وغالبا ما يستمر لساعات قليلة فقط.