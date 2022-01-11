صحيفة: اتهام رجل من نيويورك بتهديد ترامب بالقتل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

وجهت السلطات الأمريكية اتهاما لرجل من ولاية نيويورك، هدد بقتل الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية مع شرطة الكابيتول، بحسب وثيقة محكمة تم الكشف عنها أمس، حسبما نقلت صحيفة ذا هيل.

وقالت السلطات، إن توماس ويلنيكي، من روكاواي بيتش، اتهم يوم السبت بـ"التهديد بقتل رئيس سابق وخطفه وإلحاق الأذى الجسدي به".

ويزعم، بحسب الصحيفة، أن ويلنيكي أخبر شرطة الكابيتول خلال مكالمة هاتفية في 21 يوليو 2020، أنه إذا خسر ترامب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر و"رفض التنحي"، فإنه "سيحصل على أسلحة ويطلق النار عليه".

ولم تذكر الوثيقة اسم ترامب بشكل مباشر، ولكنها تشير إلى أن "الفرد رقم -1" شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 20 يناير 2017 حتى 20 يناير 2021.

ويزعم أيضا أن ويلنيكي تفاخر أمام شرطة الكابيتول حول مدى سهولة حصوله على سلاح ناري.

ولم تقدم وثيقة المحكمة تفاصيل إضافية حول الحديث مع شرطة الكابيتول، مشيرة فقط إلى أنها كانت طوعية.

كما يزعم أن ويلنيكي، اتصل في 4 يناير 2021 بالمكتب المقيم للخدمة السرية في لونغ آيلاند وترك رسالتين صوتيتين، وفي إحدى الرسائل هدد بقتل ترامب و 12 نائبا مجهولي الهوية، يعتقد أنهم "ساندوا" الرئيس آنذاك.

وورد أيضا، أنه في 24 سبتمبر تقريبا زعم أن ويلنيكي اتصل بالمكتب الميداني للخدمة السرية في نيويورك للسؤال عن حماية الوكالة للرؤساء السابقين، بما في ذلك ترامب وأولاده.

كما أجرى ويلنيكي مكالمتين إضافيتين على الأقل في 8 نوفمبر تقريبا إلى المكتب الميداني للخدمة السرية في نيويورك، حيث عرف عن نفسه بالاسم وأشار إلى ترامب باسم هتلر، وقال: "سأفعل كل ما بوسعي للتأكد من أن ترامب سيكون في ذمة الله".