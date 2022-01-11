عمرها 13 عامًا.. انتشال جثمان "هاجر" سادس ضحايا حادث "معدية منشأة القناطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

انتشل فريق الإنقاذ النهري بمحافظة الجيزة اليوم الثلاثاء، جثمان دعاد نبيل عبدالرسول، والبالغة من العمر 13 عامًا، من عزبة التفتيش التابعة لقرية طليا بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك بعد 24 ساعة من غرقها بمياه فرع رشيد بنهر النيل، إثر سقوط سيارة ربع نقل بجوار معدّية منشأة القناطر، الرابطة بين قريتي "القطا" بالجيزة وعزبة الرمل بالمنوفية.

وكان فريق الإنقاذ النهري في محافظة الجيزة قد تمكن خلال الـ24 ساعة الماضية من انتشال 5 جثث من أبناء قرية التفتيش التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية وهم زينب عبدالمؤمن عبدالعزيز 17 عامًا، سعيد سعد سعيد الطناني 13 عامًا، وقد شيع الأهالي جثمانهم في ساعة متأخرة من الليل، ومحمد صبري سالم 19 عامًا، وزياد أحمد حسن 17 عامًا، وهاجر عبدالصمد 13 عامًا.

وقضت عائلات الضحايا ليلتهم في الصقيع على بر أشمون، ملتحفين بالبطاطين، وأشعلوا مواقد النيران للتدفئة حتى بزوغ نهار الثلاثاء، ومتابعتهم لأعمال البحث.