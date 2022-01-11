قيادة القوات المشتركة تعقد لقاء لملحقين عسكريين من عدة دول

واستعرضت إدارة العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة، الانتهاكات الحوثية في اليمن التي كان آخرها القرصنة البحرية على السفينة المدنية الإماراتية (روابي) والألغام البحرية والزوارق المفخخة و13 هجوماً على السفن التجارية وما يشكله ذلك من تهديد على أمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
كما عرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الجهود والأعمال الإنسانية المقدمة لمساعدة الأشقاء في الداخل اليمني التي تهدف إلى إعمار وتنمية اليمن المادية والبشرية.
من جهته قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بإيضاح الدور الكبير الذي يقوم به من خلال تقديم المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية للشعب اليمني.
تجدر الإشارة إلى أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة ومن خلال مثل هذه اللقاءات تسعى دائماً إلى إبراز الحقائق والمخاطر والتهديدات والتجاوزات التي تقوم بها المليشيات الحوثية على الأشقاء في الداخل اليمني وأمن وسلامة الممرات المائية في البحر الأحمر، وفي المقابل إيضاح الأعمال والأدوار الجليلة التي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية لما فيه خير وأمن وسلامة الشعب اليمني والمنطقة.
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