اليمن.. قوات “العمالقة” تبدأ تحرير مأرب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 5 دقائق

أكدت ألوية العمالقة في اليمن رسميا، عصر اليوم الثلاثاء، بدء عملية تحرير مأرب تزامنا مع انتصارات متلاحقة بالسيطرة على مناطق واسعة من مديرية حريب بالمحافظة.

وقالت “ألوية العمالقة”، في بيان، إنها خاضت معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي وسيطرت على مساحات واسعة من مديرية حريب الحدودية مع محافظة شبوة.

وطبقا للبيان فقد كبدت ألوية العمالقة مليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ويعد إعلان ألوية العمالقة عن الانتصارات في حريب دخولا رسميا للقوة الضاربة في معركة مأرب التي فجرتها مليشيات الحوثي قبل أكثر من عامين في مسعى للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والغاز.

في وقت سابق، قالت مصادر إن قوات العمالقة توغلت نحو 8 كيلومترات في حريب وسيطرت على مركز المديرية وتقترب من عقبة “ملعا” الاستراتيجية.

وتمهد السيطرة على مركز حريب الطريق لتحرير كامل المديرية، وفك الحصار الحوثي المفروض على مأرب منذ أكثر من عام على المديريات الجنوبية.

وكانت قوات العمالقة قد بدأت منذ الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، عمليةً عسكريةً من 3 محاور للسيطرة على مديرية حريب، المجاورة لمديرية عين بمحافظة شبوة.

وحررت العمالقة خلال الأيام العشر الماضية 3 مديريات في شبوة وهي عسيلان وبيحان وعين، عقب معارك هي الأعنف مع مليشيات الحوثي الانقلابية والتي تقهقرت إلى محافظتي البيضاء ومأرب.