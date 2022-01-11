مواجهة جديدة بين النساء و”طالبان” في كابل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

تظاهرت عشرات النساء مجددا في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على القيود المفروضة على الأفغانيات من قبل حركة “طالبان” الحاكمة في البلاد.

وقالت إحدى الناشطات لوكالة “نوفوستي” الروسية إن السلطات المنبثقة عن “طالبان” بإصدارها تعليمات بإلزام النساء على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة تظهر إنكارها لحق الأفغانيات في التعليم والعمل في القطاعين العام والخاص.

واعتبرت الناشطات أن “طالبان” تستخدم موضوع الحجاب لتبرير سعيها إلى منع النساء من إمكانية العيش في أفغانستان.

وفي وقت سابق أصدرت “وزارة الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في حكومة “طالبان” تعليمات تحظر النساء غير المحجبات من ركوب وسائل النقل العامة وارتياد المؤسسات التعليمية. فيما قال صحفيون لوكالة “نوفوستي” إن الحركة حظرت على وسائل الإعلام بث صور للنساء غير المحجبات.

ومنذ استيلاء “طالبان” على الحكم في أفغانستان أواسط أغسطس الماضي، شهدت كابل وغيرها من مدن البلاد مظاهرات عدة احتجت فيها الناشطات على القيود المفروضة على النساء من قبل الحركة.