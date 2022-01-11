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انت الان تتابع خبر منتخبنا الوطني يخسر خدمات احد نجومه قبيل مواجهة ايران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-01-11 | 14:04
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تعرض لاعب زاخو والمنتخب العراقي ياسر قاسم، اليوم الثلاثاء، إلى إصابة في مباراة فريقه أمام سامراء، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الممتاز.
وتعرض اللاعب لاصابة قوية خلال مطلع الشوط الثاني من المباراة إثر احتكاكه مع احد مدافعي سامراء، بانتظار التقرير الطبي الذي يحدد مدة غيابه عن الملاعب.
وتنتظر ياسر قاسم مشاركة مهمة مع المنتخب العراقي في مباراتي إيران ولبنان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، وتسبقها أيضا المباراة الودية أمام المنتخب الأوغندي والتي ستقام في بغداد يوم 21 من الشهر الجاري.
يذكر أن لاعب الشرطة محمد قاسم سيغيب عن المنتخب العراقي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الزوراء.
فيما تم الإعلان عن غياب المحترف في الدوري الدنماركي علي عدنان 4 أشهر بسبب الإصابة أيضا.
وتنتظر ياسر قاسم مشاركة مهمة مع المنتخب العراقي في مباراتي إيران ولبنان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، وتسبقها أيضا المباراة الودية أمام المنتخب الأوغندي والتي ستقام في بغداد يوم 21 من الشهر الجاري.
يذكر أن لاعب الشرطة محمد قاسم سيغيب عن المنتخب العراقي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الزوراء.
فيما تم الإعلان عن غياب المحترف في الدوري الدنماركي علي عدنان 4 أشهر بسبب الإصابة أيضا.
المحرر: سعد أحمد
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