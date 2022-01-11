شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا ارتفاعا للمؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية .



وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي تسجيل 17525إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير ، مقارنة بـ 15830 إصابة أمس ، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها 10ملايين و684 ألفا و 204 اصابات، و رصد 783 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 741 وفاة أمس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 317 الفا و 687 حالة وفاة ، مع تماثل 25216 للشفاء ليصبح مجموع المتعافين 9 ملايين و 732 ألفا و18 شخصا.