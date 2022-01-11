شكرا لقرائتكم خبر عن القوات اليمنية تسيطر على مناطق واسعة بمديرية حريب في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ الجيش اليمني بمؤازرة المقاومة الشعبية والقبائل، التركيز أكثر وبكثافة ميدانية أقوى على محافظة مأرب المجاورة، وذلك بعد استرجاع الحكومة اليمنية أمس، السيطرة الكاملة على محافظة شبوة الغنية بموارد الطاقة من ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأفادت مصادر اليوم الثلاثاء، بتشديد الخناق على الميليشيا جنوبا، فيما أشارت إلى تقدم الجيش باتجاه عقبة ملعاء في مأرب، لافتة إلى أن ألوية العمالقة تتجه نحو مديرية حريب بمأرب.