شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناءَيْ الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية اليوم, فتح ميناءَيْ بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة أحمد بريقع، أنه تقرر فتح الميناءَين بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من الميناء وإليه بشكل آمن، مضيفًا أنه سُمِح للسفن والبواخر بمغادرة الميناء والرسو على الأرصفة وتفريغ حمولاتها.