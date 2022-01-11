بمشاركة مشاهير عرب.. لين ضاهر تفاجئ شقيقها المريض في عيد ميلاده بهذه الطريقة

بغداد - ياسين صفوان - فاجئت الإعلامية اللبنانية المشهورة وسفيرة للسلام العالمي لين ضاهر، شقيقها الراقد بإحدى مستشفيات بيروت، بتهنئات من شخصيات عربية ودولية سياسية وإعلامية وفنية ومشاهير، بعيد مولده في محاولة للتخفيف عنه.

وقالت ضاهر، المقيمة في نيويورك بالولايات المتحدة للسومرية نيوز، ان شقيقها راقد منذ اشهر عدة في احدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، لمعاناته من آلام في الصدر والرئة وغيرها".

واضافت ان العديد من الشخصيات السياسية والفنية والصحفية تعاطفت مع سعيها لإسعاد شقيقها المريض (وائل) الذي يكبرها بـ 12 عاما وقدموا له تهنئة مصورة عبر مقاطع فيديو تم بعثها إليه في المستشفى عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت ان "من بين الشخصيات الشمهورة التي قدمت التهنئة لشقيقها وزير الاعلام اللبناني السابق والإعلامي الشهير جورج قرداحي والممثل يوسف الخال والفنان وليد توفيق، والفنان والملحن وسام الأمير، والفنان والممثل يوري مرقدي، والفنان الاردني زياد صالح، والفنان والملحن المصري عصام كاريكا، والفنانة دارين حدشيتي، والممثل والمخرج جورج شلهوب، والممثلة سوزان نجم الدين، والممثلة كارلا بطرس، والممثل الكوميدي غابي حويّك، والممثل الكوميدي كلود خليل، والفنان ولممثل ولاعب كرة القدم محمد شمص، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين اللبنانيين والعراقيين والمصرين ومن الخليج والمغرب العربي.