توقع مخيف من الصحة العالمية بشأن "أوميكرون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

توقعت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن يصاب أكثر من 50 بالمئة من الأوروبيين بالمتحور الجديد "أوميكرون".



وتنبأ مدير منطقة أوروبا في الصحة العالمية، هانس كلوغه، الوصول إلى هذه النسبة خلال شهرين إذا ستمرت وتيرة التفشي الحالية، وفق "فرانس برس".

وقال كلوغه: "بهذه الوتيرة، يتوقع معهد القياسات الصحية أن يصاب أكثر من 50 بالمئة من السكان في المنطقة بأوميكرون في الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة".

وكانت تقارير إعلامية حذرت من تعرض أنظمة الرعاية الصحية في أوروبا لضغوط كبرى، مع الانتشار السريع للمتحور الجديد.

ومما يزيد من خطورة الأمر في أوروبا قول الخبراء إن القارة العجوز لم تصل بعد لذروة الانتشار، رغم أن أرقام الإصابات تتزايد بشكل كبير .

وعلى سبيل الثمال، سجلت فرنسا أكثر من 300 ألف إصابة خلال يومين في الأسبوع الأخير ، في أرقام قياسية في البلاد منذ بداية الجائحة.