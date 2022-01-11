أبرز ما قاله قرقاش عن اتصال محمد بن زايد برئيس كازاخستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

علق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، على الاتصال الأخير للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، برئيس كازاخستان قاسم توكاييف، قائلا إن دولة الإمارات "تؤمن بضرورة تجنب الفوضى&



واعتبر قرقاش في تغريدة بحسابه على موقع تويتر، أن "اتصال الشيخ محمد بن زايد بالرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف ضمن التواصل مع الدول الصديقة والاطمئنان بعد الأحداث الأخيرة".

موضحا أن "الإمارات تؤمن بضرورة تجنب الفوضى؛ فخطرها كبير على الدول ومؤسساتها والاستقرار الإقليمي، وعلمتنا الدروس أن ثمن الفوضى باهظ ونقيض لرفاه الشعوب وازدهارها".

وأمس الإثنين، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع توكاييف، دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق استقرار كازاخستان ويحفظ أمنها ومؤسساتها وسلامها الاجتماعي.

وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن ثقته بقدرة الحكومة والشعب في كازاخستان على تجاوز هذه الفترة الصعبة في أسرع وقت.

فيما أعرب الرئيس توكاييف، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لموقفه ومساندته لكازاخستان، منوهاً بعمق العلاقات التي تجمع بين كازاخستان والإمارات في مختلف المجالات.

وتناول الاتصال آخر مستجدات الأوضاع في كازاخستان في ضوء الأحداث الأخيرة والإجراءات التي اتخذت لبسط الأمن وحماية المؤسسات في البلاد، كما تطرق إلى العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها خلال الفترة المقبلة بما يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما.