شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الأمريكي في ليبيا يؤكد دعم بلاده أي حكومة منتخبة موحدة وذات سيادة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

جدد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند دعم الإدارة الأمريكية لجهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ‎البلاد بعد تأجيلها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير، اليوم الثلاثاء، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وحسب تغريدة على حساب السفارة بتويتر، عبر نورلاند أيضا عن دعم الولايات المتحدة لأي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين الحكومة المنتخبة القوية والموحدة وذات السيادة.