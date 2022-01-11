شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: منتدى شباب العالم دعوه للسلام والإبداع لمستقبل مشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي امس لمنتدي شباب العالم في نسختة الرابعة المقامة بشرم الشيخ في الفترة من 10 الي 13يناير الجاري، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الشباب، وفتح حوار عالمى للتأكيد على قيم التواجد الانسانى والدعوة إلى السلام والإبداع لمستقبل مشرق.

وأكد نصير، أن المنتدى أصبح من أهم المنصات الدولية لمناقشة اهم القضايا وانطلاقا نحو الجمهورية الجديدة، والتي تحرص الدولة فيها على تمكين الشباب من المناصب القيادية، ودعمهم للقيام بدور أكبر في جهود التنمية ومختلف مناحي الحياة.

وأوضح منتدى شباب العالم يناقش هذا العام 3 من الموضوعات الحيوية التي تشغل العالم في الوقت الحالي، وهي السلام والتنمية والإبداع، وهي محاور هامة حيث يستطيع الشباب، من خلال العلاقات المتبادلة أن يسهم بدور حيوي وكبير في تعزيز السلام الدولي، ووضع رؤى واضحة للتغلب على تحديات المستقبل.