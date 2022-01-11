شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: جلسات منتدى الشباب عكست رؤية الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن منتدى شباب العالم عكس قوة مؤسسات الدولة ومكانة مصر الدولية، خاصة فى تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية على أعلى مستوى، بالإضافة للموضوعات التى يتم إلقاء الضوء عليها التى تعكس الجهود المبذولة، حتى يخرج هذا الحدث العالمى بصورة تليق بحجم الدولة المصرية.

وأضاف محسب، أن المنتدى يلقى الضوء على عدد من الموضوعات الحيوية، حيث تناقش جلسات اليوم عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية" والجميع يعلم تأثير التغيرات المناخية على العالم ومن ثم تضمين هذا الموضوع الحيوى جلسات المنتدى يعكس مدى الرؤية فى اختيار الموضوعات بعناية لإيجاد حلول لمواجهتها من خلال طرح رؤى وأفكار الشباب، خاصة وأن المنتدى يخرج بتوصيات ملزمة.

وتابع: " كما تشهد الجلسات اليوم مناقشة "مستقبل الرعاية الصحية فى عالم ما بعد الجائحة"، تداعيات الجائحة انعكست على العالم بأثره، وكان لزاما أن يتم الاستماع لكافة الرؤى لضمان مناقشة الأوضاع الصحية والخدمة الطبية بعد الجائحة، إلى جانب جلسة بعنوان "مبادرة شباب بلد- الأمم المتحدة، وجلسة أخرى تحت عنوان التداعيات السلوكية والنفسية فى عالم ما بعد الجائحة.

واستكمل عضو مجلس النواب: " ومن الجلسات الهامة أيضا، تلك التى ستعقد تحت عنوان" المسئولية الدولية فى تحقيق الأمن المائي في حين"، الأمن المائى من أبرز وأهم الملفات التى تحظى باهتمام كبير والفترة الأخيرة خير شاهد على ذلك، ومحدودية الموارد المائية تمثل أزمة كبرى يجب العمل على إيجاد حلول لها".

واستطرد عضو مجلس النواب، أن المنتدى نواة حقيقة لبناء شباب واعد قادر على صناعة غد مشرق، بداية من الورش التحضيرية التي تتم والموضوعات التي سيتم إلقاء الضوء عليها والاستماع للشباب من مختلف دول العالم آرائهم وأفكارهم في معالجة والتصدى للمشاكل التي تواجه العالم، وهذا الأمر يجعل الشباب المصرى منفتح على العالم.

وأوضح عضو النواب، أن المنتدى يهدف لتعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر للعالم، ولهذا فإنه يعد فرصة أيضا لتعزيز الجهود المبذولة فى ملف السياحة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.