بعد قليل.. البحوث الفلكية المصرية واليونانية يستعرضان تفاصيل زلزال قبرص

يستعرض المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بعد قليل في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، زلزال قبرص الذي حدث فجر اليوم بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر وذلك بالتعاون مع جامعة ثالونيك باليونان.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ذلك يأتي في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وأوضح جاد لمصراوي، أنه سيتم بث اللقاء مباشر على صفحات المعهد..وللمشاركة من هذا الرابط NRIAG is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: تغطية علمية خاصه بزلزال قبرص صباح اليوم

Time: Jan 11, 2022 02:00 PM Cairo

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/3229058995?pwd=UHZ4U2VBbFExRnhjTXFwd3JNTHhVQT09

Meeting ID: 322 905 8995

Passcode: 12345

