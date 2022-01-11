بسبب حفل.. رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لانتقادات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 01:23 مساءً - تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لانتقادات اليوم الثلاثاء بعد أن اتضح أن سكرتيره الخاص دعا مئة فرد إلى حفل في حديقة مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت في فترة الإغلاق الأولى بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعرضت سلوكيات جونسون، الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات عام 2019، لتدقيق شديد خلال الشهر الماضي بعد ظهور تسجيل فيديو يظهر طاقمه يضحك ويمزح بشأن الحفل الذي أقيم في عطلة عيد الميلاد عام 2020 وكانت في وقت الإغلاق.

وأثار الكشف عن سلسلة حفلات أقيمت في مقر رئاسة الوزراء وقت الإغلاق غضب الرأي العام ودفع كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض للقول إن ”جونسون يفتقر للسلطة الأخلاقية لقيادة البلاد“.

وذكر تلفزيون ”آي.تي.في“ أن جونسون ورفيقته كاري كانا ضمن الحضور في حفل ضم أيضا 40 من العاملين يوم الـ20 من مايو/ أيار 2020 بعد أن أرسل سكرتيره الخاص مارين رينولدز دعوات للحفل بالبريد الإلكتروني.

وأقيم الحفل في وقت كانت المدارس فيه مغلقة وأيضا المطاعم والحانات، مع فرض قيود صارمة على التجمعات الاجتماعية.

وكانت القيود في غاية الشدة حتى إن الشرطة لاحقت أشخاصا لإقامتهم حفلات وأقامت نقاط تفتيش على الطرق.

ورفض مكتب جونسون التعليق على تقرير تلفزيون ”آي.تي.في“.

ونشرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، في ديسمبر/ كانون الأول، صورة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، وأكثر من 12 آخرين، يحتسون الخمر في حديقة منزله في داوننغ ستريت، قائلة إنها التقِطت، في شهر مايو/ أيار من العام 2020، في أثناء إغلاق بسبب كورونا.

وردّا على ذلك، قال مكتبه إنه كانت هناك اجتماعات للموظفين في الحديقة في ذلك اليوم.

وذكر تقرير ”الغارديان“ أن الصورة التي نشرتها تعود إلى شهر مايو/ أيار من العام 2020، وذلك بعد وقت قصير من خروج جونسون من المستشفى، حيث أمضى بضع ليالٍ في وحدة الرعاية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويظهر في الصورة جونسون مع زوجته كاري، التي يبدو أنها تحتضن ابنهما حديث الولادة، وشخصان آخران عند طاولة في شرفة حديقة داوننغ ستريت، مثلما يظهر الجبن والنبيذ.

وفي الجوار، ظهرت طاولة لأربعة آخرين، وعلى مسافة قصيرة وقفت مجموعة أكبر على العشب حول طاولة عليها زجاجات نبيذ.

وردّا على سؤال عن الصورة، قال متحدث باسم داوننغ ستريت إن ”اجتماعات العمل غالبًا ما تُعقد في حديقة داوننغ ستريت خلال أشهر الصيف“، لافتًا إلى أن ”مناسبة هذه الصورة كانت اجتماعات للموظفين عقب مؤتمر صحفي في 10 داوننغ ستريت“.

وأضاف المتحدث أن ”داوننغ ستريت هو منزل رئيس الوزراء، وأيضا مكان عمله، تعيش زوجة رئيس الوزراء في المقر ذاته، وبالتالي تستخدم الحديقة أيضًا بشكل مشروع“.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على الصورة بعد أن نفى مكتب جونسون، حدوث تجمع، قائلة إن ”موظفي داونينغ ستريت كانوا يعملون في الحديقة في فترة ما بعد الظهر والمساء“.