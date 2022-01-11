انت الان تتابع خبر مصرف حكومي يصدر توجيها جديدا بشأن سندات البناء - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، عن استئناف العمل باستقبال شراء ( سندات بناء/ الاصدارية الثانية ) من المواطنين، بفائدة تدفع كل ستة اشهر.