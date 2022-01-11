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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط قلق المستثمرين من حدوث انقطاع في صادرات الخام من كازاخستان، الدولة النفطية العضو في مجموعة "أوبك+".
وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.43% إلى 81.22 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.63% إلى 78.73 دولار للبرميل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن ارتفاع أسعار النفط يرجع إلى مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من كازاخستان.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن ارتفاع أسعار النفط يرجع إلى مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من كازاخستان.