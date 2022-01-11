بعد تحسن الأحوال الجوية... عودة حركة الملاحة في ميناءي الإسكندرية والدخيلة بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت سلطات ميناءي الإسكندرية على البحر المتوسط في شمال مصر، إعادة حركة الملاحة في الميناءين اليوم الثلاثاء بعد تحسن الأحوال الجوية.



وأوقفت هيئة ميناء الإسكندرية الملاحة صباح أمس الإثنين بسبب الأحوال الجوية.

ويعد الميناءان من بين الأكبر في مصر، وتصل القدرة القصوى لمناولة الحاويات في كل منهما إلى 1 مليون حاوية مكافئة.