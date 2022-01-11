حاكم رأس الخيمة يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

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بعث الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.



وأعرب عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بدوام الصحة والعافية لجلالة السلطان هيثم بن طارق، قائد مسيرة النهضة المتجددة في السلطنة، ولشعب عُمان بالمزيد من الرفعة والرخاء والازدهار تحت قيادته الحكيمة ورؤيته الطموحة.

كما بعث الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، برقية تهنئة مماثلة إلى السلطان هيثم بن طارق.