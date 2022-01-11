الخارجية الروسية ترد على التصريحات الغربية بشأن نشر قوات حفظ السلام في كازاخستان.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات بعض الغربيين التي قالت إن روسيا "معتدية" بسبب الأحداث الأخيرة في كازاخستان ونش قوات حفظ السلام الجماعية هناك.



وقالت زاخاروفا: "التصريحات التي تقول إن روسيا معتدية، هراء.. أدت هذه العملية (نشر قوات حفظ السلام الجماعية) إلى وضع حد لإراقة الدماء، وأوقفته. وبعد ذلك نقرأ بالتوازي من أشخاص لم يكونوا أبدا محللين أو خبراء عميقين في هذا الوضع، ولا ينتمون إلى هذا العالم (المجال) على الإطلاق وليسوا محترفين، نقرأ نوعا من الهراء".

إلى ذلك أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، في وقت سابق من اليوم انتهاء مهام قوات حفظ السلام بنجاح، وأن انسحابها من بلاده سيبدأ في غضون يومين.

وأوضح الرئيس أن توجه بلاده بطلب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أجل إرسال قوات حفظ السلام، كان في إطار القانون، وخلافا لذلك كان من الممكن فقدان السيطرة على ألما-آتا.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لقرار مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي جرى تبنيه في 6 يناير، تم إرسال قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة زمنية محدودة، لاستقرار الوضع وتطبيعه هناك.

وضمت قوات حفظ السلام وحدات من القوات المسلحة لروسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.