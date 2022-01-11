شكرا لقرائتكم خبر عن روز اليوسف تقيم عزاء وائل الإبراشى بمقر المؤسسة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن مؤسسة روز اليوسف ستقيم عزاء للكاتب الصحفى والإعلامى الراحل وائل الإبراشى، بمقر المؤسسة، حيث نشر صورة من نعى المؤسسة للإعلامى الراحل.

وعلق أحمد الطاهرى، على صورة النعى التى نشرها فى تدوينه عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، "عزاء وائل الإبراشى فى بيته "روزاليوسف"، الأحد القادم، الساعة الخامسة مساء".

كما نشر الكاتب الصحفى أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، صورة من النعى عبر حسابه على "فيس بوك"، وكتب فى تعليقه، "مؤسسة روزاليوسف الصحفية ستقيم عزاء للمغفور له الكاتب الصحفى الكبير وائل الابراشى، بمقر المؤسسة بشارع القصر العينى، يوم الأحد القادم، الموافق 16 يناير 2022 الساعة الخامسة مساء".

وتوفى الإعلامى وائل الإبراشى عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، التى ألزمته الفراش معتمدا على التنفس الصناعى لأكثر من عام.

وشيع جثمان الإعلامى الراحل وائل الإبراشي، أمس الاثنين، من مسجد سيدى سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة على الإعلامى الراحل.

وكانت زوجة الإعلامى الراحل وائل الإبراشى، كشفت مفاجأة صادمة لسبب وفاته وهى خطأ طبى فى أول ظهور لها عقب وفاته، حيث قالت زوجة الراحل، إنه أصيب بكورونا وأخطأ طبيب عزل المنزل فى العلاج وبعد وصوله للمستشفى يوم 1 يناير تولى الحالة طبيب آخر وتحسنت الحالة وأجرى معجزة معه وفى شهر مارس ظل لمدة شهرين وذهب إلى مستشفى آخر لعملية تأهيل لعودته لحياته الطبيعية وبذل الأطباء مجهودا كبيرا معه وتم إبلاغهم أنه سيعود لحياته الطبيعية ولعمله.

وأوضحت زوجة الراحل، أن لديهم ابنة واحدة 15 عاما وكان يحادثها ويقول سوف أعود لها، كما كان يتعامل بشكل طبيعى مع الآخرين فى الأونة الأخيرة، ولم يكن له وصية معينة سوى عودته إلى العمل مرة أخرى ومناقشة قضايا عديدة، والقضايا الأخيرة كان يتمنى أن يناقشها، وكان أيضًا يريد المشاركة فى عرض المومياوات.