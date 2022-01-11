شكرا لقرائتكم خبر عن نقص حاد في اللحوم بهذه الدولة.. والسبب مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت السلطات الأسترالية عن نقص حاد في اللحوم، وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون».

وأوضحت أنه تم إلزام مطاعم مثل كنتاكي على تقليل قوائم الطعام لديها بعد تأثرها بالنقص الكبير في لحوم الدجاج، حسب «الجارديان».

يذكر أن الفرد في أستراليا يتناول حوالي 47 كيلو جرام من الدجاج كل عام، ما يجعل أستراليا من أكثر دول العالم اعتماد على لحوم الدجاج، التي تعتبر هى الأرخص في سلاسل السوبر ماركت حيث يصل سعر الكيلو إلى أكثر قليلا من 5 دولارات.

يأتي هذا في الوقت الذي أعادت فيه أستراليا فرض بعض القيود والإجراءات الصارمة، بعد ارتفاع الإصابات بشكل غير مسبوق منذ بداية الجائحة.