شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُسَجّل هزة بقوة 6.6 ريختر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سَجّلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل هزة بقوة 6ر6 درجات على مقياس ريختر في منطقة شرق البحر المتوسط على بُعد 415 كم من محافظة دمياط المصرية، شعر بها عدد من السكان ببعض المدن المصرية. وأفاد رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي في بيان اليوم، بأن الزلزال وقع في تمام الساعة الثالثة و7 دقائق و46 ثانية صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وأن الزلزال وقع على عمق 60 كم، وعلى دائرة عرض 15ر35 درجة شمالاً، وخط طول 94ر31 درجة شرقاً، مؤكداً أنه لم يرد للمعهد أي بيانات بشأن حدوث خسائر في الأرواح والمنشآت نتيجة لهذا الزلزال. /