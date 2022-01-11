شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تفجير رتلا أمنيا بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، بتفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف رتل أمني في محافظة بابل / 100 كم جنوبي بغداد .

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم إنه "من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهود الميدانية، تمكنت القوات الأمنية، من تفكيك عبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع قرب جسر 6 في منطقة النيل التابعة لمحافظة بابل ضمن قاطع مديرية شـرطة بابـل".

ووفق البيان، كانت العبوة معدة لاستهداف رتل تابع للقوات الأمنية العراقية.