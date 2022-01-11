فايزر: لقاح معد خصيصاً للتصدي لأوميكرون سيكون جاهزاً في آذار

فايزر (أ ف ب).

أكد رئيس مختبر فايزر الإثنين أن نسخة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 معدّة للتصدي للمتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا ستكون جاهزة إذا لزم الأمر في آذار/مارس، فيما أشار نظيره في موديرنا إلى التحضير للقاح سيكون جاهزاً في الخريف.

وقال ألبرت بورلا في تصريح لشبكة «سي.ان.بي.سي» المالية الأميركية «لا أعلم ما إذا سنكون بحاجة للقاح كهذا، لا أعلم ما إذا سيستخدم ولا كيفية استخدامه، لكن سنكون جاهزين. المصنع بدأ الإنتاج بالفعل».

وكان بورلا قد أشار في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إلى أن شركته باشرت الإعداد لنسخة جديدة من اللقاح معدة خصيصاً للتصدي للمتحورة أوميكرون.

وأوضح بورلا «نأمل في التوصّل إلى منتج قادر على توفير وقاية أفضل بكثير من الإصابات تحديداً، لأن الوقاية التي توفرها اللقاحات الحالية في حال تلقي الجرعة الثالثة تحول دون دخول (المصابين) المستشفى معقولة جداً».