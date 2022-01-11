بيان جديد من المالية بشأن معاملات المتقاعدين - عاجل

وذكرت وزارة المالية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الهيئة اكملت معاملات الحقوق التقاعدية والتي شملت فئات المدني والعسكري وضحايا الارهاب وشهداء الجيش والحشد والشرطة والمصابين".

وأوضح البيان، إن "المعاملات شملت ايضا، جهاز المخابرات ومؤسسة الشهداء وقوى الأمن الداخلي ومؤسسة السجناء وغيرها من الفئات المشمولة".