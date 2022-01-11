اليوم.. ملعب الشعب يحتضن كلاسيكو العراق

تقام المباراة في الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت بغداد بصافرة الحكم زيد ثامر.

ترتيب القوة الجوية والزوراء

يحتل فريق القوة الجوية حامل اللقب المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعدما حقق 10 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى 5 هزائم، وسجل الفريق 21 هدفاً واستقبل 11 هدفاً.

ويحتل الزوراء المركز الرابع برصيد 33 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الديوانية، وحقق الفريق 10 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى 3 هزائم.. وسجل الفريق 22 هدفاً واستقبل 11 هدفاً.

وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم 17 سبتمبر الماضي على نفس الملعب وفاز فريق الزوراء بنتيجة 1-0 بهدف مازن فياض لكن القوة الجوية اقتنص لقب الكأس من أنياب الزوراء يوم 19 يوليو الماضي بركلات الترجيح.

أسلحة القوة الجوية

يرفع فريق القوة الجوية راية التحدي في مواجهة الكلاسيكو ضد الزوراء خاصة مع تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة واحتلاله المركز الخامس.