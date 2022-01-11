انت الان تتابع خبر بطل 'لعبة الحبار'.. أول ممثل كوري في التاريخ يفوز بـ'غولدن غلوب' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حصل النجم الكوري أوه يونغ سو (Oh Young Soo) على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في المسلسل الكوري الشهري "Squid Game" (لعبة الحبار) بشخصية "أو إل نام"؛ ويكون بذلك أو ممثل كوري يفوز بجائزة فردية في الحفل.والجدير بالذكر أن مسلسل Squid Game رشح لجائزة "أفضل مسلسل تلفزيوني- دراما"، كما رشح النجم الكوري "لي جونغ جاي" لجائزة "أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني- دراما" إلَّا أنهما لم يتمكان من الفوز.

ولم تكن فعاليات الحفل كما عهدناها سابقًا بسجادتها الحمراء وحضور أبرز المشاهير العالميين، فقد قلص الحدث وأقيم دون تواجد نجوم أو إعلام أو عبور للمدعويين على السجادة الحمراء؛ والسبب يعود إلى تهم الفساد وافتقار التنوع بين صفوف لجنة التحكيم الجوائز الممنوحة من قبل "رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود".