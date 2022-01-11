شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال قمة رباعية جديدة.. رئيس أوكرانيا يبدي استعداده لإنهاء الحرب شرق البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

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أبدى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداده لاتخاذ قرارات "ضرورية" لإنهاء الحرب في شرق البلاد خلال قمة رباعية جديدة.



وأضاف زيلينسكي: "ملتزمون بسلك المسار السياسي والدبلوماسي لحل الأزمة في شرق البلاد".

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول، اجتمع زعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا في باريس لبحث أزمة جنوب شرق أوكرانيا،