شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق تعلن إحباط محاولة تفجير رتلٍ أمني في بابل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف رتل أمني في محافظة بابل، 100 كيلومتراً جنوبي بغداد.



وقالت الخلية الإعلام الأمني، في بيان عبر تويتر، اليوم، إن القوات الأمنية فككت عبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع قرب جسر 6 في منطقة النيل التابعة لمحافظة بابل.

ووفق البيان، كانت العبوة معدة لاستهداف رتل للقوات الأمنية العراقية.