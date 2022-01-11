جولة شرق أوسطية لرئيس كوريا الجنوبية منتصف يناير الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يبدأ الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، منتصف يناير/كانون الثاني الجاري زيارة رسمية إلى كل من الإمارات والسعودية ومصر بهدف تعزيز العلاقات.



وبحسب المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري بارك كيونغ-مي فإن زيارة الرئيس مون جيه-إن للدول الثلاث ستمتد لأسبوع (من 15 إلى 22 يناير/كانون الثاني الجاري).

ويستهل "مون" جولته الشرق أوسطية بزيارة الإمارات يومي 16 و17 يناير/كانون الثاني، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أربع سنوات.

وسيحضر الرئيس الكوري الجنوبي اجتماع مائدة مستديرة للأعمال سيُعقد في دبي بحضور رجال أعمال من كلا البلدين.

كما سيشارك في فعاليات يوم كوريا الجنوبية في معرض إكسبو 2020 دبي، ثم يعقد اجتماعا مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ووفقا للوكالة الكورية فإن "مون" سيعقد اجتماعا كذلك مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبعد زيارة دولة الإمارات، سيتوجه الرئيس الكوري الجنوبي إلى السعودية للقاء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ومن المقرر أن يشارك ولي العهد السعودي والرئيس الكوري في منتدى أعمال يجمع كبار رجال الأعمال في كلا البلدين.

وفي محطته الأخيرة، يتوجه الرئيس مون إلى مصر يومي 20 و21 يناير/كانون الثاني بدعوة من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، لمناقشة التعاون الثنائي من أجل النمو المستدام والتعاون الثنائي الموجه نحو المستقبل بين البلدين.

وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية لرئيس كوري إلى مصر بعد 16 عاما.

ويخطط "مون" لعقد قمة مع السيسي، وللمشاركة في مائدة مستديرة للأعمال، لمناقشة سبل التعاون الثنائي في الصناعات المستقبلية الصديقة للبيئة.

وعبرت الرئاسة الكورية في أن تكون الزيارات المرتقبة إلى دولة الإمارات والسعودية ومصر بمثابة فرصة لترسيخ أسس التعاون مع دول الشرق الأوسط الثلاث الرئيسية.