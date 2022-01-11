عاجل.. تحطم مقاتلة "إف 5" تابعة للجيش الكوري الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تحطم إحدى مقاتلاتها في جبل بمدينة هواسيونغ الواقعة بإقليم كيونغكي.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن القوات الجوية قولها إن المقاتلة من طراز إف-5 إي (F-5E) تحطمت أثناء صعودها بعد الإقلاع.

ولا يزال مصير طيار ثلاثيني برتبة نقيب كان على متن المقاتلة مجهولا حتى الآن، وفقا لمصادر عسكرية.

وقال مسؤول في القوات الجوية الكوري: "نحن نتحقق عما إذا كان الطيار قد تمكن من القفز الطارئ من الطائرة أو لا".

كما لم يتبين السبب الرئيس لسقوط المقاتلة حتى الآن.

ولم يؤد تحطم المقاتلة إلى إصابة مدنيين نتيجة سقوطها على الجبل، ولم تكن على متنها متفجرات، بحسب المصدر:

وتمتلك القوات الجوية الكورية الجنوبية حوالي 200 طائرة من طراز إف-5 منذ السبعينيات ومعظمها خارجة عن الخدمة أو أشكت على ذلك بعد الوصول إلى دورة حياة كاملة.

ومنذ عام 1975، اعتمد الجيش الكوري الجنوبي إدخال مقاتلات من طراز إف-5 إي من الولايات المتحدة؛ حيث تم تجميع وصناعة المقاتلات في البلاد.

وفي عام 2013، تحطمت مقاتلة مماثلة في جبل في وسط البلاد، خلال إحدى المهام التدريبية.