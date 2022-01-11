أكثر من 70 طائرة روسية تحمل وحدات عسكرية إلى كازاخستان

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 70 طائرة من طراز"Il-76" و "An-124"، تم استخدامها لنقل قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.

كذلك أعلنت وزارة الدفاع أنها نظمت في نفس الوقت رحلات لإجلاء 1719 مواطنا روسيا وأجنبيا من كازاخستان.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لقرار مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي تم تبنيه في 6 يناير، تم إرسال قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة زمنية محدودة، من أجل استقرار الوضع وتطبيعه هناك.

وضمت قوات حفظ السلام وحدات من القوات المسلحة لروسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.