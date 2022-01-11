إجراءات جديدة لمواجهة “كورونا” اعتباراً من الأربعاء في الكويت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 42 دقيقة

اتخذ مجلس الوزراء الكويتي إجراءات جديدة لمواجهة الجائحة، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

وقال “مركز التواصل الحكومي” في تغريدة عبر “تويتر” إن مجلس الوزراء حدد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50 في المئة اعتباراً من الأربعاء المقبل وحتى إشعار آخر، فيما تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يتجاوز هذه الحدود.

كما دعا مجلس الوزراء القطاع الخاص إلى تخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال والتأكيد على العاملين في الحضانات ونوادي الأطفال بضرورة التحصين بشكل كامل ضد الفيروس والتأكد من التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية.