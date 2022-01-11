شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. زيادة الضغط على المستشفيات جراء تزايد «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحوم الإصابات بكوفيد-19 في أستراليا قرب مستويات قياسية اليوم الثلاثاء مع زيادة حالات العدوى بالمرض الناجمة عن المتحور أوميكرون الأمر الذي شكل ضغطا على المستشفيات التي تعاني بالفعل من خضوع العاملين للعزل بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وبعد النجاح في احتواء الفيروس خلال أغلب فترات الجائحة، تفشى المتحور أوميكرون بشكل سريع في أستراليا بعدما خففت السلطات إجراءات الحد من انتشار الفيروس مع تحقيق البلاد معدلات تطعيم عالية.

وسجلت أستراليا نحو 1.1 مليون إصابة منذ بدء الجائحة غير أن أكثر من نصف هذا العدد أصيب خلال الأسبوعين الماضيين بينهم 86 ألف حالة اليوم الثلاثاء.

وقال دانييل أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا في إفادة لوسائل الإعلام "هناك ضغط كبير على نظامنا الصحي". وأضاف أن هناك نحو أربعة آلاف من العاملين في المستشفيات و400 من المسعفين يخضعون للعزل.