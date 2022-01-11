شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس البرلمان الأوروبي عن عمر ناهز 65 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفى رئيس البرلمان الأوروبى "ديفيد ساسولى" اليوم الثلاثاء، فى أحد المستشفيات بإيطاليا عن عمر ناهز 65 عاما.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن "روبرتو كويلو" المتحدث باسم ساسولي قوله إن رئيس البرلمان الأوروبي، توفي اليوم في أحد مستشفيات منطقة "أفيانو" بإيطاليا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان تشييع الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان كويلو قد قال أمس الإثنين إنه تم نقل ساسولي إلى المستشفى في 26 من شهر ديسمبر الماضي، بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة عن خلل في جهاز المناعة لديه.