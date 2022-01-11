فقدان مسؤولة في بعثة الاتحاد الأوروبي بواشنطن.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال متحدث باسم الشرطة الأمريكية، إن شرطة المنتزهات تبحث لليوم الخامس عن مسؤولة ببعثة الاتحاد الأوروبي، فُقدت على مشارف العاصمة واشنطن، يوم الخميس الماضي.



وكانت آخر مرة شوهدت فيها سيبيليه تسيتكو، المستشارة القانونية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة صباح يوم 6 يناير(كانون الثاني) الجاري، وفق منشور على صفحة لشرطة المنتزهات على فيس بوك، يطلب مساعدة السكان في البحث عنها.

وآخر مرة شوهدت فيها تسيتكو، وهي ألمانية، في بثيسدا بولاية ماريلاند حيث تقيم بينما كانت تستقل سيارة فولكسفاغن سوداء، وقالت الشرطة إنها اختفت قرب قناة مائية في كابن غون، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وعملت تسيتكو أكثر من 25 عاماً في مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في واشنطن وتقدم استشارات قانونية في قضايا التجارة والمنافسة، وقال متحدث باسم السفارة الألمانية إن "هناك تواصلاً مع الشرطة حول القضية".