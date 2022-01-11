رئيس كازاخستان يؤكد أن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستغادر البلاد بعد 10 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف للبرلمان اليوم الثلاثاء، إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التكتل العسكري الذي تقوده روسيا، ستبدأ سحب قواتها من بلاده، في غضون يومين.

